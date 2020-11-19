Главные новости Украины 19 ноября 2020 / фото REUTERS
В Украине зафиксировано рекордное количество новых больных COVID-19. Оккупанты не прекращают нарушать перемирие на Донбассе.
Антирекорд коронавируса
В Украине за сутки коронавирус диагностировали у 13357 людей. Это является наибольшим суточным приростом в стране с начала пандемии.
Всего в Украине лабораторно подтверждены 583510 случаев заболевания COVID-19. Умерли 10369 украинцев, вылечились – 266479 человек.
Перемирие на Донбассе
За сутки в районе операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны пророссийских боевиков.
Актуальные новости Украины 19 ноября 2020 / фото УНИАН
Главные новости Украины: что важно знать 19 ноября 2020
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