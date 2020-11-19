В СБУ сообщили, что уголовное производство, в рамках которого продолжались обыски, касается мемориального комплекса Героев Небесной сотни.

Обыск в Национальном музее Революции Достоинства завершился.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал представитель СБУ, который не назвал свою должность и представился как Евгений.

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"Очевидно, что указанные действия проводились с соблюдением всех норм законодательства, то есть являются законными. Сейчас обыск закончился и указанные действия уже не продолжаются", - сказал представитель СБУ.

Он посоветовал журналистам обращаться относительно подробностей обыска с запросом в главное управление СБУ в Киеве и Киевской области или в Национальную полицию, в частности относительно обстоятельств проведения обыска и вещей, которые изымались".

Также во время обыска, вероятно, присутствовали понятые, которых сотрудник СБУ назвал участниками процессуальных действий.

"Искали документы, которые станут основанием для быстрого досудебного расследования в уголовном производстве",- сообщил представитель СБУ.

Он добавил, что уголовное производство касается мемориала, но не предоставил подробностей.

Обыски в Музее Революции Достоинства

19 ноября стало известно об обысках в музее Революции Достоинства и дома у директора музея Игоря Пошивайло.

Мемориал Героев Небесной сотни в Киеве: судьба проекта

Открытие Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни было запланировано на февраль 2019 года. Строительные работы не начались из-за позиции Генпрокуратуры, поскольку в 2018 году начальник управления спецрасследований ГПУ заявил, что в рамках расследования дел Майдана на территории строительства необходимо провести дополнительные следственные эксперименты по расстрелу митингующих.

Летом 2018 года по представлению Генпрокуратуры на отведенный под строительство мемориала участок был наложен арест. Второй очередью должно начаться сооружение здания Музея Майдана.

По словам директора Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни — Музея Революции Достоинства Игоря Пошивайло, проект Музея Революции Достоинства в этом году не разработали из-за нехватки средств.

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Автор: Виталий Саенко