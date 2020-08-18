Главные новости Украины за 18 августа: будущая "нормандская встреча" и рост числа случаев коронавируса
Оккупанты не прекращают провокационные действия на Донбассе. Количество новых случаев коронавируса, по сравнению с предыдущим днем, несколько возросло.
Ситуация с коронавирусом
За сутки в Украине зафиксировали 1 616 случаев коронавируса, тогда как в предыдущие сутки было на 150 случаев меньше.
За все время эпидемии подтвердили 94 436 случаев заболевания COVID-19. Умерли от коронавируса 2 116 человек, вылечились - 48 925 пациентов.
Перемирие на Донбассе
За сутки на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано.
В то же время вблизи Водяного вооруженные формирования РФ проявили провокационную огневую активность из подствольного гранатомета.
Предстоящая встреча "нормандской четверки"
Встреча политических советников глав стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) запланирована на 28 августа. Об этом сообщил представитель Донецка в Трехсторонний контактной группе Сергей Гармаш.
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