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Главные новости Украины за 18 августа: будущая "нормандская встреча" и рост числа случаев коронавируса

09:34, 18 августа 2020
Общество
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Главные новости Украины 18 августа 2020 / фото REUTERS

Оккупанты не прекращают провокационные действия на Донбассе. Количество новых случаев коронавируса, по сравнению с предыдущим днем, несколько возросло.

Ситуация с коронавирусом

За сутки в Украине зафиксировали 1 616 случаев коронавируса, тогда как в предыдущие сутки было на 150 случаев меньше.

За все время эпидемии подтвердили 94 436 случаев заболевания COVID-19. Умерли от коронавируса 2 116 человек, вылечились - 48 925 пациентов.

Перемирие на Донбассе

За сутки на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано.

В то же время вблизи Водяного вооруженные формирования РФ проявили провокационную огневую активность из подствольного гранатомета.

Предстоящая встреча "нормандской четверки"

Встреча политических советников глав стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) запланирована на 28 августа. Об этом сообщил представитель Донецка в Трехсторонний контактной группе Сергей Гармаш.

Новости Украины за 18 августа 2020 / фото УНИАН

Главные новости Украины: что важно знать 18 августа 2020

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Автор: Алина Вишневская

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