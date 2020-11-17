Уже несколько месяцев Украина живет в условиях карантина, в настоящее время – карантина выходного дня.

Количество случаев заболевания COVID-19 за сутки выросло почти на 12 тысяч. В Минздраве рассказали о последствиях возможной отмены карантина на выходных.

Ситуация с коронавирусом

В Украине за сутки выявлено 11968 новых больных COVID-19.

По состоянию на утро вторника, 17 ноября, в Украине официально подтверждено 557657 случаев коронавирусной инфекции. При этом 250983 украинца выздоровели, 9856 – умерли.

Карантин выходного дня и возможные последствия его отмены

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что если отменить карантин выходного дня и другие противоэпидемические мероприятия, в Украине ежедневно до 30 тысяч больных на коронавирус за сутки.

Перемирие на Донбассе

За минувшие сутки со стороны боевиков на Донбассе зафиксировано одно нарушение прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Главные новости Украины: что важно знать 17 ноября 2020

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Автор: Алина Вишневская