Количество случаев заболевания COVID-19 за сутки выросло почти на 12 тысяч. В Минздраве рассказали о последствиях возможной отмены карантина на выходных.
Ситуация с коронавирусом
В Украине за сутки выявлено 11968 новых больных COVID-19.
По состоянию на утро вторника, 17 ноября, в Украине официально подтверждено 557657 случаев коронавирусной инфекции. При этом 250983 украинца выздоровели, 9856 – умерли.
Карантин выходного дня и возможные последствия его отмены
Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что если отменить карантин выходного дня и другие противоэпидемические мероприятия, в Украине ежедневно до 30 тысяч больных на коронавирус за сутки.
Перемирие на Донбассе
За минувшие сутки со стороны боевиков на Донбассе зафиксировано одно нарушение прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Главные новости Украины: что важно знать 17 ноября 2020
- В Полтаве авто патрульных сбило пешехода - он умер в "скорой"
- В прифронтовой Авдеевке в кинотеатре обнаружили большой схрон с боеприпасами (фото)
- "Позволил втрое сократить число новых случаев COVID-19": Шмыгаль о пользе карантина выходного дня
- В Раде рассказали о работе над законопроектами для выхода из конституционного кризиса
- ЦИК сообщила, в каких областях состоятся повторные местные выборы
- Зеленский запустил международный флешмоб (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram