Под Радой протестуют предприниматели.

В Киеве сегодня проходит масштабный протест под парламентом. В ходе акции произошли столкновения.

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Об этом сообщает РБК-Украина. Под Радой протестуют предприниматели. Представители движения SaveФОП не давали депутатам зайти в парламент. Поэтому Нацгвардия и Нацполиция пыталась сделать коридор для нардепов, чтобы они могли пройти.

Протесты предпринимателей в Киеве

Сегодня в Киеве в правительственном квартале началась акция протеста "Кабмин на карантин!", организованная объединением предпринимателей "Совет городов защита ФЛП". В акции принимают участие предприниматели микро-и малого бизнеса, а также бизнес-объединения и ассоциации со всей Украины.

Протестующие выступают против введения кассовых аппаратов.

Утром во вторник митингующие перекрыли движение по улице Грушевского.

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Автор: УНИАН