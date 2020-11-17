Под Радой произошли столкновения / РБК Украина
В Киеве сегодня проходит масштабный протест под парламентом. В ходе акции произошли столкновения.
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Об этом сообщает РБК-Украина. Под Радой протестуют предприниматели. Представители движения SaveФОП не давали депутатам зайти в парламент. Поэтому Нацгвардия и Нацполиция пыталась сделать коридор для нардепов, чтобы они могли пройти.
Протесты предпринимателей в Киеве
- Сегодня в Киеве в правительственном квартале началась акция протеста "Кабмин на карантин!", организованная объединением предпринимателей "Совет городов защита ФЛП". В акции принимают участие предприниматели микро-и малого бизнеса, а также бизнес-объединения и ассоциации со всей Украины.
- Протестующие выступают против введения кассовых аппаратов.
- Утром во вторник митингующие перекрыли движение по улице Грушевского.
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