Уже несколько месяцев Украина живет в условиях карантинных ограничений, введенных с целью противодействия распространению коронавируса.

Количество новых случаев заболевания COVID-19 за сутки выросло более чем на 10 тысяч. Оккупанты не прекращают нарушать перемирие на Донбассе.

Ситуация с коронавирусом

В Украине за сутки подтвердили 10622 новых случая заражения коронавирусом.

Всего с начала пандемии в стране COVID-19 заболели 919704 человека, 535417 украинцев выздоровели, 15744 - умерли.

Перемирие на Донбассе

Оккупанты на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня. На разных участках ответственности украинских бригад враг устраивал провокации неприцельными обстрелами в течение всех суток.

Главные новости Украины: что важно знать 16 декабря 2020

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Автор: Алина Вишневская