Количество новых случаев заболевания COVID-19 за сутки выросло более чем на 10 тысяч. Оккупанты не прекращают нарушать перемирие на Донбассе.
Ситуация с коронавирусом
В Украине за сутки подтвердили 10622 новых случая заражения коронавирусом.
Всего с начала пандемии в стране COVID-19 заболели 919704 человека, 535417 украинцев выздоровели, 15744 - умерли.
Перемирие на Донбассе
Оккупанты на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня. На разных участках ответственности украинских бригад враг устраивал провокации неприцельными обстрелами в течение всех суток.
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