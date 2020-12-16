Участники акции убеждены, что полиция хочет разгромить их импровизированную кухню и отобрать электрогенератор для приготовления чая. Предприниматели окружили кольцом свою кухню, чтобы не позволить ее уничтожить.

На Майдане Незалежности в Киеве, где митингуют участники акции «SaveФОП», ситуация начинает накаляться.

Как передает корреспондент УНИАН, к предпринимателям подошли полицейские диалога и заявили, что кто-то из них якобы вызвал полицейских из-за провокации беспорядков в их среде.

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На это участники акции заверили, что у них все хорошо и в помощи полиции они не нуждаются.

После этого количество правоохранителей возле митингующих увеличилось. Участники акции убеждены, что полиция хочет разгромить их импровизированную кухню и отобрать электрогенератор, с помощью которого они готовят себе чай.

Сейчас предприниматели окружили кольцом свою кухню, чтобы не позволить ее уничтожить.

А тем временем стало известно, что среди протестующих обнаружили двух провокаторов, они были в балаклавах и капюшонах.

Полицейские отвели их в сторону. У одного из них в сумке обнаружили газовый баллончик. Однако, как отметили участники акции, полицейские не установили их личности, а отпустили.

Что предшествовало

15 мая в центре Киева на Майдане Незалежности началась акция протеста представителей движения «SaveФОП», которые требовали отменить карантин для малого и микробизнеса и принять законопроекты № 3853-1 (2), № 3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

Правоохранители снесли палатки ФОП на Майдане, произошла стычка с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат. По данным пресс-службы полиции Киева, во время акции в центре Киева пострадали около 40 правоохранителей.

Станции метро «Крещатик» и «Майдан Незалежности» почти 6 часов проверяли из-за «минирования».

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Автор: Дмитрий Хилюк