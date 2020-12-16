За это решение проголосовал 251 депутат.

Верховная Рада приняла постановление об отставке Сергея Бессараба с должности министра по делам ветеранов Украины (№4498).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 251 из 359 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Читайте такжеМинистром защиты окружающей среды и природных ресурсов могут назначить Опимаха - источник

Постановлением предполагается принять отставку Бессараба с поста министра по делам ветеранов.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Как отметила во время представления проекта постановления председатель Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова, речь идет о заявлении министра об увольнении с должности по собственному желанию.

"Комитет рекомендует Верховной Раде принять эту отставку, она связана с состоянием здоровья министра", - сказала она.

Вас также могут заинтересовать следующие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Татьяна Поляковская