Верховная Рада приняла постановление об отставке Сергея Бессараба с должности министра по делам ветеранов Украины (№4498).
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 251 из 359 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
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Постановлением предполагается принять отставку Бессараба с поста министра по делам ветеранов.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Как отметила во время представления проекта постановления председатель Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова, речь идет о заявлении министра об увольнении с должности по собственному желанию.
"Комитет рекомендует Верховной Раде принять эту отставку, она связана с состоянием здоровья министра", - сказала она.
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