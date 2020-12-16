Глава Минэкономики подчеркнул, что отменить локдаун по требованию протестующих не удастся.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко прокомментировал протестные акции движения #saveФОП, которые вчера переросли в столкновения между активистами и полицией. По его словам, правительство работает над рядом программ поддержки ФЛП.

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Как сообщает ТСН соответствующие заявления Петрашко сделал в эфире «Завтрака с 1+1».

"В Украине ФЛП стали большой частью экономики. Мы с пониманием относимся к предпринимателям, проводим с ними консультацию. Министерство экономики активно участвует в разработке изменений об отсрочке обязательного применения регистраторов расчетных операций (РРО) плательщиками единого налога, которые были приняты. Ведь с 1 января должны были вступить в действие многие жесткие ограничения. Сейчас большинство из них перенесли во времени на год, кроме рисковых групп товаров", - отметил министр.

Он подчеркнул, что отменить локдаун по требованию протестующих не удастся. По словам министра, они ведут диалог и встречи с представителями ассоциаций, которые представляют ФОПов.

"Программы поддержки, которые делает правительство, в первую очередь ориентированы на Фопов. Например, программа по кредитованию бизнеса, которая заработала и будет продлена, и денежная помощь в размере восьми тысяч. За два дня зарегистрировалось более 120 тысяч человек. Это все в основном ФОПы", - подытожил Петрашко.

Протест ФОПов: что произошло

Утром 15 декабря в правительственном квартале началась акция движения #saveФОП, которая выступает за интересы малого и микробизнеса. Протестующие требовали сохранения упрощенной системы налогообложения и выступали против возможного локдауна.

Около 13:00 участники акции, организованной движением "SaveФОП", спустились от здания Верховной Рады на Майдан Незалежности и перекрыли Крещатик.

Днем протестующие попытались установить на Майдане палатки, но полиция им помешала. Произошли столкновения, в которых пострадали как полицейские, так и митингующие.

Вечером правоохранители снесли более десяти палаток, установленных участниками акции в поддержку малых и средних предпринимателей "SaveФОП" на Майдане Независимости в Киеве, произошло еще одно столкновение.

Несмотря на это, ФОПы смогли сохранить несколько палаток и остались на Майдане на ночь. С утра 16 декабря акция протеста ФОПов продолжается.

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Автор: Дмитрий Захаров