Уже несколько месяцев в Украине действует карантин, введенный с целью противодействия распространению коронавируса.

В Украине зафиксировано рекордное количество новых случаев коронавируса. Оккупанты не прекращают нарушать перемирие на Донбассе.

Новый коронавирусный "рекорд"

В Украине за сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 11 787 человек. Это является самым высоким суточным приростом в стране за время пандемии коронавируса.

Всего с начала пандемии на COVID-19 заболели 512 652 украинца, при этом 233 849 – выздоровели, 9 317 – умерли.

Перемирие на Донбассе

Боевики на Донбассе за сутки четыре раза нарушили установленное ранее перемирие. С начала текущих суток оккупанты раз открывали огонь.

Главные новости Украины: что важно знать 13 ноября 2020

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Автор: Алина Вишневская