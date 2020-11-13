В Украине зафиксировано рекордное количество новых случаев коронавируса. Оккупанты не прекращают нарушать перемирие на Донбассе.
Новый коронавирусный "рекорд"
В Украине за сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 11 787 человек. Это является самым высоким суточным приростом в стране за время пандемии коронавируса.
Всего с начала пандемии на COVID-19 заболели 512 652 украинца, при этом 233 849 – выздоровели, 9 317 – умерли.
Перемирие на Донбассе
Боевики на Донбассе за сутки четыре раза нарушили установленное ранее перемирие. С начала текущих суток оккупанты раз открывали огонь.
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