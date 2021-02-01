В Украине тем временем продолжают действовать карантинные ограничения, введенные из-за коронавируса.

В Украине за сутки обнаружили чуть более 2 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Сегодня в стране ожидается ухудшение погодных условий.

Заболеваемость COVID-19

В Украине за сутки обнаружили еще 2030 новых больных COVID-19.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 1221485 украинцев, 1 023915 - выздоровели, 22768 - умерли.

Сильные снегопады в Украине

Сегодня, 1 февраля, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Так, в большинстве северных, центральных, Харьковской, Одесской, Николаевской областях пройдет значительный снег. Ожидаемый прирост снежного покрова 5-10 см.

Перемирие на Донбассе

Боевики на Донбассе за сутки девять раз обстреляли позиции украинских военных. С начала текущих суток, 1 февраля, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Главные новости Украины: что важно знать 1 февраля 2021

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Автор: Алина Вишневская