В Украине за сутки обнаружили чуть более 2 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Сегодня в стране ожидается ухудшение погодных условий.
Заболеваемость COVID-19
В Украине за сутки обнаружили еще 2030 новых больных COVID-19.
Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 1221485 украинцев, 1 023915 - выздоровели, 22768 - умерли.
Сильные снегопады в Украине
Сегодня, 1 февраля, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Так, в большинстве северных, центральных, Харьковской, Одесской, Николаевской областях пройдет значительный снег. Ожидаемый прирост снежного покрова 5-10 см.
Перемирие на Донбассе
Боевики на Донбассе за сутки девять раз обстреляли позиции украинских военных. С начала текущих суток, 1 февраля, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
Главные новости Украины: что важно знать 1 февраля 2021
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