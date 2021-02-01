По словам главы правительства, есть регионы, в которых возможно большее ослабление карантинных мер - до уровня, который соответствовал желтой и зеленой зоне.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство рассматривает возможность перехода к адаптивному карантину.

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Как сообщила пресс-служба Офиса президента, об этом он заявил во время традиционного селекторного совещания с участием представителей правительства и правоохранительных органов, которая состоялась под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

Премьер-министр отметил, что рассматривается возможность перехода к адаптивному карантину.

«Анализ показывает, что есть регионы, в которых возможно большее ослабление карантинных мер - до уровня, который соответствовал желтой и зеленой зоне. Правительство планирует более детально изучить этот вопрос и принять соответствующее решение», - отметил Шмыгаль.

Карантин в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, 25 января Украина вышла из усиленного карантина и вернулась к ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года. В общем в стране действуют ограничения «оранжевой» зоны.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Минздрав проанализирует эпидемическую ситуацию в регионах по заболеваемости COVID-19 на предмет возвращения к адаптивному карантину.

Отметим, за минувшие сутки в Украине выявили 2030 новых случаев коронавируса - этот минимум с августа.

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Автор: Константин Гончаров