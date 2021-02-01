Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство рассматривает возможность перехода к адаптивному карантину.
Читайте такжеСтепанов объяснил, что дальше будет с карантином в Украине
Как сообщила пресс-служба Офиса президента, об этом он заявил во время традиционного селекторного совещания с участием представителей правительства и правоохранительных органов, которая состоялась под председательством президента Украины Владимира Зеленского.
Премьер-министр отметил, что рассматривается возможность перехода к адаптивному карантину.
«Анализ показывает, что есть регионы, в которых возможно большее ослабление карантинных мер - до уровня, который соответствовал желтой и зеленой зоне. Правительство планирует более детально изучить этот вопрос и принять соответствующее решение», - отметил Шмыгаль.
Карантин в Украине: что известно
- Как сообщал УНИАН, 25 января Украина вышла из усиленного карантина и вернулась к ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года. В общем в стране действуют ограничения «оранжевой» зоны.
- Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Минздрав проанализирует эпидемическую ситуацию в регионах по заболеваемости COVID-19 на предмет возвращения к адаптивному карантину.
- Отметим, за минувшие сутки в Украине выявили 2030 новых случаев коронавируса - этот минимум с августа.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram