Несмотря на это, депутаты сегодня избрали руководство облсовета.

В Сумах во время первой сессии новоизбранного областного совета восьмого созыва произошел демарш трех из шести депутатских фракций, а на входе в Дом советов полиция применила к активистам слезоточивый газ.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале сессии на входе в здание облсовета произошла потасовка между правоохранителями и представителями Правого сектора и Национального корпуса, которые пытались попасть в помещение.

Один из активистов попал в сессионный зал и прервал заседание, заявив, что в помещение не допускают представителей общественности - участников российско-украинской войны.

Позже выяснилось, что к последним спецназовцы применили слезоточивый газ. В то же время на сессию свободно попали депутаты городского и областного советов предыдущего созыва от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».

Часть активистов все же вошла в сессионный зал, где также были беспрецедентные меры безопасности: на охрану сюда прибыли около 30 правоохранителей.

Во время сессии депутаты избрали нового председателя облсовета. Им стал владелец строительной компании «Федорченко» и самый старший депутат от фракции «Слуга народа» - 72-летний Виктор Федорченко. За него свои голоса отдали 39 из 63 присутствующих на сессии депутатов. Представителя «Батькивщины» Вадима Лысого, который претендовал на эту должность, поддержал всего 21 депутат.

Впоследствии Федорченко предложил избрать первым заместителем председателя облсовета представителя от ОПЗЖ Александра Стрельченко.

После обсуждения вопроса участие в голосовании отказались принимать в полном составе три из шести фракций - «За майбутнє», «Батькивщина» и «Европейская солидарность», которые покинули зал и сессию до ее завершения.

Путем тайного голосования облсовет единогласно избрал Стрельченко первым заместителем председателя. За него отдали свои голоса все 37 депутатов, которые остались на сессии и представляли фракции ОПЗЖ, «Слуга народа» и «Наш край».

Также облсовет установил своим руководителям соответствующие ранги должностных лиц органов местного самоуправления, 100-процентные премии и другие надбавки к заработной плате.

Результаты выборов в Сумской облсовет

По результатам выборов 25 октября в состав Сумского областного совета вошли шесть партий: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа – За жизнь», ВО «Батькивщина», «Европейская солидарность», «Наш край», «За майбутнє».

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Автор: Виталий Кохан