В РФ дочь Путина может возглавить партию "Единая Россия", считает эксперт.

В Российской Федерации президент Владимир Путин задумался о транзите власти - новым главой страны может стать сын секретаря Совета безопасности Николая Патрушева Дмитрий, занимающий должность министра сельского хозяйства.

В России снова появилась идея создания Госсовета и перехода нынешнего российского лидера на должность в ней, рассказал полковник запаса - военный эксперт Олег Жданов в интервью журналисту и основателю издания "Гордон" Дмитрию Гордону.

"Он (Путин - Ред.) думает, первое - о том, успеет он или не успеет воплотить свою мечту в жизнь, а это - воссоздание Советского Союза в любой интерпретации. И тут для него камень преткновения - это мы, Украина... и в последнее время, судя по его поступкам и высказываниям и судя по той информации, которая идет из РФ, я думаю, что он таки задумался о транзите власти...", - считает собеседник.

Полковник добавил, что если Путин возглавит Госсовет, то в РФ должны состояться внеочередные президентские выборы, но и после "избрания нового лидера" нынешний президент будет руководить всем.

"Патрушев предлагает своего сына - министра аграрной политики на сегодня (на пост президента РФ - Ред.). И в то же время для того, чтобы сбалансировать власть в стране, он предлагает пост главы партии "Единая Россия" Тихоновой (дочь Путина Екатерина Тихонова - Ред.)... Типа у нее в руках законодательная власть, а у него будет в руках исполнительная власть в лице президента...", - отметил эксперт.

Напомним, росСМИ узнали, что из-за войны в Украине у России среди элит есть очень много тех, кто недоволен Владимиром Путиным.

Российский социолог Игорь Эйдман предупреждал, что летом этого года в РФ могут быть приняты фундаментальные решения. Эксперт предупредил, что в стране возможна какая-то такая "ночь длинных ножей".

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