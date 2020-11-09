У одного из лицеистов подтвержден коронавирус, с симптомами ОРВИ госпитализированы еще пятеро воспитанников.

В Одессе учащиеся военно-морского лицея им. вице-адмирала Владимира Бескоровайного из-за COVID-19 перешли на дистанционное обучение.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания оперативного штаба сообщила первый заместитель директора департамента здравоохранения Одесского городского совета Надежда Гончаренко.

«В воскресенье, 8 ноября, комиссией учебного заведения принято решение о переводе лицеистов на дистанционный режим обучения. Родителей оповестили о необходимости домашней изоляции», - сказала чиновница.

Она уточнила, что у одного из учащихся подтвержден диагноз COVID-19.

В настоящее время в детскую городскую больницу №3 госпитализировали пятерых воспитанников, контактировавших с заболевшим учеником, для обследования и лечения.

Как уточнила чиновница, у этих пятерых учеников – катаральные симптомы, еще 40 воспитанников находятся под медицинским присмотром в условиях изоляции всей группы.

Коронавирус в Одесской области

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Автор: Лариса Козовая