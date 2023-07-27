Одной из превалирующих компонент атак по Одессе являются ракеты П-800 "Оникс".

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что проблема нашей противовоздушной обороны в том, что она не может перехватывать ряд целей, перехват которых свойственен ЗРК Patriot и SAMP/T.

"Детальнее разбирая номенклатуру ракет, которыми обстреливается город и область, я склоняюсь всё же к варианту необходимости размещения в Одессе именно SAMP/T. И причиной тому тот факт, что одной из превалирующих компонент атак по Одессе являются ракеты П-800 "Оникс", - написал он.

Sol-Air Moyenne-Portée/Terrestre - это ЗРК, разработанный в начале 2000-х и использующий ракеты Aster 30. SAMP/T использует модернизированную РЛС Arabel, большого радиуса действия, разработанную под модернизированные Aster 30 block 1. Aster 30 Block 1 может перехватывать баллистические и сверхзвуковые ракеты. Дальность поражения цели у SAMP/T может достигать 120 км, а высота до 20 км.

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В декабре 2011 на учениях ракета Aster 30 сбила израильскую баллистическую ракету Black Sparrow, а в апреле 2012 была сбита ракета-мишень GQM-163 Coyote , имитирующая сверхзвуковую противокорабельную крылатую ракету , летящую со скоростью 2,5 Маха (3000 км/ч) на высоте менее 5 метров. Это был первый случай, когда европейская система противоракетной обороны уничтожила сверхзвуковую "ракету", летящую над морем на столь низкой высоте. В 2021 во время учений At-Sea Demo: Formidable Shield 2021 ракетой Aster 30 была успешно перехвачена сверхзвуковая цель, на скорости более 3000 км/ч.

"Фактически, SAMP/T, по всем своим характеристикам ничуть не хуже ЗРК Patriot, но у неё есть одна важная особенность - перехват сверхзвуковых целей на сверхнизких высотах, коими являются П-800 "Оникс". Это может быть моё субъективное мнение, но Одессе нужен SAMP/T", - добавил эксперт.

Усиление ПВО на юге Украины - детали

Президент Владимир Зеленский сообщил об усилении нашей системы противовоздушной обороны. По словам главы государства, он провел ежедневное селекторное совещание и заслушал текущие отчеты о поставках оружия и боеприпасов.

"Есть усиление для нашей системы ПВО. Направят туда, где сейчас больше всего нужно. Главное управление разведки и Служба внешней разведки доложили об активности врага и его ближайших планах. СБУ - о ходе последних реализаций в отношении врага внутри государства", - заявил президент.

Сейчас разворачивается и совершенствуется система ПВО вокруг портовой инфраструктуры, поскольку враг концентрирует свои удары именно туда.