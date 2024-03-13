Трое детей находятся в тяжелом состоянии.

Количество пострадавших в результате ракетного удара по Кривому Рогу 12 марта возросло до 44, среди них двое младенцев.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале. "В больницах Кривого Рога продолжается борьба за жизнь... После вечерней атаки врага там восемь "тяжелых". Среди них три ребенка, в том числе 4-летний мальчик", - написал он.

После обстрела в больницы госпитализировали более 20 человек, самым маленьким пострадавшим нет и года - это 2-месячный мальчик и 11-месячная девочка. Другие раненые будут лечиться амбулаторно.

Видео дня

Что известно о ракетном обстреле Кривого Рога:

Около 19:00 в Днепропетровской ОВА сообщили о взрывах в городе и пожаре в одной из многоэтажек. Впоследствии появились фото и видео частично разрушенного жилого дома.

Спасательная операция длилась несколько часов, по ее результатам сообщалось о трех погибших и более 40 пострадавших.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и пообещал, что мы будем наносить России потери в ответ. "Они в Кремле должны приучиться к тому, что террор для них не бывает безнаказанным", - добавил он.

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