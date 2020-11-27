Чучело «москаля» повесили под стенами Генконсульства РФ / фото Facebook Елены Живко

Во Львове сегодня местные активисты провели акцию памяти жертв Голодомора, во время которой повесили чучело «москаля» возле Генерального консульства Российской Федерации.

Читайте такжеВ Киеве представили самую известную выставку о Голодоморе (фоторепортаж)Как сообщила УНИАН председатель организации "Объединение добровольцев" Елена Живко, подобную акцию по случаю памяти жертв Голодомора члены организации проводят уже пятый год подряд.

По словам Живко, в этом году такая же акция, кроме Львова, проходит в Харькове и Киеве. Раньше она проходила и в Одессе, однако там всегда были проблемы – местные жители ее воспринимали агрессивно.

Перфомансом в рамках акции стало символическое повешение чучела «москаля» под стенами Генконсульства РФ.

«Этим мы хотели показать, что именно Россия виновата в смертях миллионов украинцев, что Голодомор – это не был искусственный голод, это был геноцид украинской нации», - рассказывает Живко.

По ее словам, львовяне одобрительно воспринимали действо, водители  автомобилей, проезжавших мимо, сигналили в знак поддержки. Не оказывали сопротивления и работники Генконсульства РФ.

Львовяне одобрительно воспринимали действо / фото Facebook Елены Живко

«Они, видимо, уже привыкли, и никогда не выступают против наших акций», - резюмировала Живко.

Также она добавила, что в прошлом году по случаю памяти жертв Голодомора во Львове организовали целый спектакль: сотрудник НКВД отбирал у детей хлеб и ел колбасу, пока девушка-украинка его не застрелила.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Мирослава Бзикадзе