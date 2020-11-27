Акция состоялась в знак памяти о жертвах Голодомора.

Во Львове сегодня местные активисты провели акцию памяти жертв Голодомора, во время которой повесили чучело «москаля» возле Генерального консульства Российской Федерации.

Читайте такжеВ Киеве представили самую известную выставку о Голодоморе (фоторепортаж)Как сообщила УНИАН председатель организации "Объединение добровольцев" Елена Живко, подобную акцию по случаю памяти жертв Голодомора члены организации проводят уже пятый год подряд.

По словам Живко, в этом году такая же акция, кроме Львова, проходит в Харькове и Киеве. Раньше она проходила и в Одессе, однако там всегда были проблемы – местные жители ее воспринимали агрессивно.

Перфомансом в рамках акции стало символическое повешение чучела «москаля» под стенами Генконсульства РФ.

«Этим мы хотели показать, что именно Россия виновата в смертях миллионов украинцев, что Голодомор – это не был искусственный голод, это был геноцид украинской нации», - рассказывает Живко.

По ее словам, львовяне одобрительно воспринимали действо, водители автомобилей, проезжавших мимо, сигналили в знак поддержки. Не оказывали сопротивления и работники Генконсульства РФ.

«Они, видимо, уже привыкли, и никогда не выступают против наших акций», - резюмировала Живко.

Также она добавила, что в прошлом году по случаю памяти жертв Голодомора во Львове организовали целый спектакль: сотрудник НКВД отбирал у детей хлеб и ел колбасу, пока девушка-украинка его не застрелила.

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Автор: Мирослава Бзикадзе