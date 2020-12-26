Во Львовской области полицейские открыли уголовное производство против двух подростков по факту жестокого обращения с животным.
Читайте такжеВо Львовской области подростки запихнули собаку в мешок и жестоко избилиОб этом сообщается на сайте областной полиции. Информацию о факте избиения собаки правоохранители обнаружили сегодня в соцсетях, где сначала сообщалось о смерти животного.
"Правоохранители начали по этому факту проверку. Вскоре полицейские установили личности злоумышленников - ими оказались 16-летний парень и 14-летняя девушка, жители Бродовского района", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что 23 декабря около 17:00 на свалке возле одного из сел района школьник поместил собаку в мешок и несколько раз ударил животное металлической трубой. Очевидцем была его несовершеннолетняя знакомая.
Правоохранители разыскали избитую собаку и доставили в ветеринарную больницу, жизни животного ничего не угрожает.
По данному факту дознаватели Бродовского отделения полиции при процессуальном руководстве Радеховской местной прокуратуры открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса ("жестокое обращение с животными").
Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - ограничение свободы на срок до трех лет.
Как сообщают местные СМИ, девушка снимала все происходящее на видео и смеялась.
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