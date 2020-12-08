Врачи предлагали родителям госпитализировать ребенка, но те отказывались.

В Кропивницком от осложнений коронавируса умерла 14-летняя школьница. Врачи обвиняют родителей в халатности.

Читайте такжеОт коронавируса умер известный турецко-украинский бизнесменОб этом сообщает издание "Из первых уст". Девочка умерла не по вине медиков - так прокомментировал смерть 14-летней жительницы Кропивницкого заместитель городского председателя Сергей Колодяжный.

"Это действительно трагедия.1 декабря ночью к ребенку вызвали скорую. Предварительный диагноз - краснуха под вопросом. Медики предложили госпитализировать ребенка, мать отказалась, есть соответствующая запись об этом. 2 декабря педиатр по телефону предлагал родителям прийти на обследование ребенка в стационаре. Реакции не было", – рассказал Колодяжный.

На следующий день после отказа от госпитализации, а именно 3 декабря, девочка скончалась. Судмедэкспертиза показала, что у ребенка был коронавирус.

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Автор: УНИАН