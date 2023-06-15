Столичные власти обратились в Службу безопасности Украины.

В Соломенской районной госадминистрации Киева сообщили об отстранении топ-прихвостня "русского мира" из Тореза Дениса Яниева от должности главного инженера столичного жилищно-эксплуатационного участка 901.

Об этом в ответ на запрос УНИАН сообщил начальник отдела по вопросам внутренней политики и связей с общественностью Соломенской РГА Алексей Нагурный. По его словам, сейчас информация, опубликованная в сети насчет работника ЖЭУ Соломенского района Яниева проверяется, но принят ряд определенных мер.

"Руководством КП "Управляющая компания по обслуживанию Соломенского района" уже направлено письмо в Службу безопасности Украины. Сейчас лицо отстранено от занимаемой должности", - отметил Нагурный.

При этом он сообщил, что указанное лицо работает в ЖЭУ с 2015 года.

"На время принятия на работу судимостей не имел. Приговор суда, датированный 2021 годом, или другие документы, указывающие на судимость, в Соломенскую РГА, КП "Управляющая компании по обслуживанию Соломенского района" или ЖЭУ - не поступал", - отметил Нагурный.

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Как сообщал УНИАН, Денис Яниев занесен в базу "Миротворца" как приспешник террористов и российских оккупантов. Отмечается, что он родом из Тореза Донецкой области и участвовал в организации пророссийских митингов.

"Организатор антиукраинских митингов и т. н. "русской весны" в г. Торез весной 2014 года. Позже - сбежал с оккупированных территорий в Киев", - говорится в обнародованных данных об указанном лице.

Информацию, что Яниев работает в столичном ЖЭУ, обнародовали активисты Соломенского района в Facebook, подтверждая соответствующими материалами и видео.

"В 2014-м в "ДНР" за него очень волновались, потому что он был одним из организаторов референдума. Потом сбежал в Киев. В 2021 году был осужден по ст. 110, ч. 1 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины - УНИАН). Поэтому не очень удивительно, почему он не переживает за укрытия", - отмечают активисты.

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