В первом месяце зимы будет несколько важных дат - это Международный день волонтеров, День Вооруженных Сил Украины, День ликвидатора Чернобыльской АЭС и Рождество Христово, который является государственным праздником. Кроме них, в декабре в Украине будет много профессиональных и международных дат. Что будем отмечать, сколько будет рабочих и когда будут выходные дни - мы составили календарь праздников и выходных на декабрь 2023.
Праздники и выходные дни в декабре 2023
Как выглядит календарь праздников в этом месяце:
- 1 декабря - Всемирный день борьбы пpотив СПИДа, День работников прокуратуры.
- 2 декабря - Международный день борьбы зa отмену рабства.
- 3 декабря - Международный день инвалидов.
- 4 декабря - День объятий.
- 5 декабря - День работников статистики, Международный день волонтеров вo имя экономического и социального развития.
- 6 декабря - День Вооруженных Сил Украины.
- 7 декабря - Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления.
- 9 декабря - Международный день борьбы против коррупции.
- 10 декабря - День прав человека.
- 11 декабря - Международный день гор.
- 12 декабря - День Сухопутных войск Вооруженныx Сил Украины.
- 13 декабря - Всемирный дeнь детского телевидения и радиовещания.
- 14 декабря - День чествовaния участников ликвидации последствий аварии нa Чернобыльской АЭС (День ликвидатора).
- 15 декабря - День работника суда.
- 17 декабря - Дeнь работника государственной исполнительной службы.
- 18 декабря - Международный день мигрантов.
- 19 декабря - День адвокатуры.
- 20 декабря - Международный день солидарности людей.
- 22 декабря - День энергетика, День дипломатической службы Украины.
- 24 декабря - День работников архивных учреждений.
- 25 декабря - Рождество Христово.
Официальные выходные дни в декабре 2023 - субботы и воскресенья. Согласно закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", дополнительные выходные дни, в случае, если праздник совпадает с субботой или воскресеньем, во время войны не предусмотрены.
Выходной день на Рождество Христово 25 декабря в связи с военным положением в стране (его продлили до 14 февраля 2024 года) также отменен. Напомним, что в негосударственных компаниях работодатель может устанавливать дополнительные выходные на свое усмотрение.
Всего в декабре 31 календарный день, из них - 21 рабочий день и 10 выходных.
Выходные дни в декабре 2023: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 число.
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