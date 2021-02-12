Ученики 5-11 классов и студенты вузов будут учиться в течение двух недель дистанционно.

В Ивано-Франковской области из-за усиления карантинных ограничений в связи с увеличением количества больных COVID-19 с 15 февраля по 1 марта ученики 5-11 классов и студенты вузов будут учиться в дистанционном режиме.

Читайте такжеЭксперт спрогнозировал вторую волну COVID-19 в УкраинеКак передает корреспондент УНИАН, такое решение принято сегодня, 12 февраля, на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством главы облгосадминистрации Андрея Бойчука.

В ходе заседания отмечалось, что с 15 февраля в области ужесточают карантинные ограничения.

В связи с этим с 15 февраля по 1 марта ученики 5-11 классов общеобразовательных школ, гимназий, лицеев и студенты вузов будут обучаться в режиме онлайн. В случае увеличения заболеваемости среди детей дошкольного возраста и учащихся начальной школы решение о приостановлении учебно-воспитательного процесса возлагается на органы местного самоуправления.

Также соответствующим службам поручено обеспечить соблюдение санитарно-эпидемических правил в учреждениях, обеспечить соблюдение противоэпидемических мероприятий жителями области и постоянно информировать население о важности соблюдения данных требований.

Кроме того, в области приняли решение дополнительно развернуть койки в медучреждениях, в которые госпитализируют наибольшее количество больных COVID-19. С сегодняшнего дня уже развернули дополнительных 50 коек.

Ситуация с коронавирусом в Ивано-Франковской области

В течение недели Ивано-Франковская область является лидером в Украине по количеству новых больных короновирусной инфекцией. За последние сутки в регионе зафиксировано 592 новых больных, 9 человек скончались.

Уже более 67% коек в медучреждениях области заняты больными на коронавирус. В некоторых больницах этот показатель достиг отметки в 90%.

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Автор: Богдан Яриш