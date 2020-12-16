Николай Лукашук не известен широкой публике. Перед голосованием не были обнародованы данные его биографии.

Председателем Днепропетровского областного совета избран представитель партии «Слуга народа» Николай Лукашук.

Читайте такжеВ Днепропетровский облсовет прошли 7 партийКак передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение путем тайного голосования было принято депутатами сегодня во время второй сессии Днепропетровского облсовета VIII созыва.

Кандидатуру Лукашука поддержали 95 из 109 депутатов, принявших участие в голосовании. 14 проголосовали против, 11 бюллетеней были не использованы.

Кандидатура Лукашука была единственной в списке для голосования. Других предложений от депутатов не поступило.

Лукашук не известен широкой публике. Перед голосованием не были обнародованы данные его биографии.

В размещенной на сайте Днепропетровского облсовета информации о новоизбранных депутатах указано, что Лукашук родился 24 ноября 1980 года, является руководителем некоммерческой профессиональной организации «Национальная ассоциация арбитражных управляющих». Отмечается, что он беспартийный, однако в облсовет шел по списку партии «Слуга народа».

В Днепропетровский облсовет избраны 120 депутатов, создано 7 фракций - «Слуга народа» (28 депутатов), «ОПЗЖ» (27 депутатов), партия «Пропозиция» (17 депутатов), «Блок Вилкула «Украинская перспектива» (16 депутатов), «Европейская солидарность» (13 депутатов), партия «Гражданская сила» (9 депутатов), «Батькивщина» (8 депутатов).

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Автор: Раиса Юргель