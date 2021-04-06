Врачам удалось спасти годовалую Надю и четырехлетнюю Женю.

В Днепре выписали двух девочек, годовалую Надю и четырехлетнюю Женю, у которых были сильные ожоги более половины тела.

Читайте также60% ожогов тела: в Днепре борются за жизнь годовалой девочки, упавшей в кипяток (видео)

Как говорится в сюжете ТСН, девочки из разных семей и городов, но их постигла одна беда — сильные ожоги. Шансы на жизнь у детей были минимальными, но медики и неравнодушные сделали все, чтобы спасти детей.

Годовалая Надя из Марганца упала в ванну с кипятком, когда родители отвлеклись на секунду. Четырехлетняя Женя еще в сентябре 2020 года в Днепре оказалась в огненной ловушке на глазах у собственной бабушки. Женщина навеселе уснула, а дом загорелся. Она проснулась, выбежала на улицу и не пострадала, а вот маленькую внучку, что пряталась от огня внутри дома, спасли соседи.

Тысячи украинцев откликнулись на просьбу помочь девочкам: они перечисляли деньги и сдавали кровь. Дети провели недели в реанимации, перенесли десятки операций. Они восстанавливали возможность двигаться по специальным методикам — и наконец дети возвращаются домой.

В настоящее время родные девочек благодарят за спасение медикам и всем неравнодушным.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая