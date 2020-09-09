В Черновцах родители школьников пикетируют под зданием ОГА против дистанционного обучения.

В Черновцах сегодня около 200 родителей учеников собрались под зданием областной государственной администрации на митинг против дистанционного обучения в школах региона, где установлена «красная» карантинная зона.

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Как передает корреспондент УНИАН, в ходе пикета родители школьников с плакатами требуют возобновить учебный процесс в школах, детсадах и других учебных заведениях.

К пикетчикам вышел председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук. Чиновник призвал участников митинга с пониманием отнестись к карантину в школах. Также он добавил, что все недовольны дистанционным обучением, потому что оно не может полностью заменить нормальный учебный процесс.

Вместе с тем председатель ОГА отметил, что Украина является правовым государством, где «постановления правительства имеют наивысшую силу».

"И несмотря на наше нежелание и неприятие, мы должны придерживаться этих ограничений», – сказал Осачук.

По словам чиновника, сегодня он имел разговор с премьер-министром Денисом Шмыгалем, во время которого предлагал смягчить карантин в «красной» зоне. Глава ОГА добавил, что должны работать спортивные школы и спортивные центры, ведь это - «места, где люди заботятся о своем здоровье и укрепляют его».

Осачук отметил, что его разговор со Шмыгалем также касался и работы учебных заведений в условиях «красной» зоны. Однако митингующие начали перекрикивать чиновника возгласами «Ганьба», не дав ему возможности завершить свою реплику.

Впоследствии один из участников митинга попытался отобрать у Осачука микрофон, на что тот сказал, что должен завершить свое обращение к пикетчикам. Однако после того, как возгласы людей продолжались, Осачук покинул место проведения митинга, вернувшись в помещение ОГА.

Ситуация в регионах Черновицкой области, находящихся в "красной" карантинной зоне

Сейчас в Черновицкой области «красная» зона, которая предусматривает наиболее строгие ограничения, действует в Черновцах, Выжницком, Глыбокском, Заставновском, Кицманском, Новоселицком и Сторожинецком районах. В указанных регионах все школы переведены на дистанционный режим работы.

В Черновцах местные жители неоднократно устраивали акции протеста против карантинных ограничений, которые были введены после вхождения города в «красную» зону.

В частности, 7 сентября около 100 граждан приняли участие в пикете под зданием ОГА с требованием отменить дистанционное обучение в школах региона и перейти к очной форме.

По состоянию на 9 сентября в Черновицкой области зафиксирован 11 тысяч 581 случай коронавируса. Выздоровели 6779 человек, 301 - умер. За прошедшие сутки в регионе выявили 150 случаев COVID-19.

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Автор: Николай Кобылюк