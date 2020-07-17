Верховный суд прекратил полномочия мэра Черновцов

Верховный суд отменил решение апелляционного суда, согласно которому Алексей Каспрук был восстановлен в должности.

Верховный суд Украины отменил решение Седьмого апелляционного административного суда о досрочном прекращении полномочий городского головы Черновцов Алексея Каспрука и отправил дело на повторное рассмотрение Черновицким окружным административным судом.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил Каспрук.

В частности, Верховный суд на своем сегодняшнем заседании принял решение, согласно которому Каспрук отстранен от должности мэра Черновцов на период нового рассмотрения этого дела судом первой инстанции – Черновицким окружным административным судом.

«Дело отправлено повторно на рассмотрение судом первой инстанции. Пока суд будет рассматривать это дело, будет действовать решение Черновицкого городского совета о моем досрочном прекращении полномочий», - сказал городской голова.

Как сообщал УНИАН, 26 июля 2018 года Черновицкий городской совет 29 голосами депутатов путем тайного голосования досрочно прекратил полномочия городского головы Алексея Каспрука. С тех пор полномочия мэра Черновцов в течение девяти месяцев исполнял секретарь горсовета и политический оппонент Каспрука Василий Продан.

В апреле 2019 года Черновицкий окружной административный суд признал незаконным решение об отставке Каспрука, после чего он был восстановлен в должности. Позже секретарь горсовета Продан подал апелляционное заявление на решение суда первой инстанции, в котором просил суд полностью отменить действие постановления. Также апелляцию подал и Каспрук, который не согласился с пунктом судебного решения, в котором было указано, что Продан во время голосования за отставку городского головы не имел конфликта интересов.

12 ноября 2019 года в Виннице Cедьмой апелляционный административный суд подтвердил решение первой инстанции о незаконности решения Черновицкого городского совета о досрочном прекращении полномочий Каспрука.

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