Красавицу украсили двумя тысячами игрушек и двумя километрами гирлянд.

В Киеве на Софийской площади в пятницу, 6 декабря, зажгли главную новогоднюю елку страны. Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

Традиционно на церемонии присутствовал мэр столицы Виталий Кличко. Он сообщил, что елку украсили двумя тысячами игрушек и двумя километрами гирлянд.

В этом году, как и в прошлом году, елка искусственная и высотой 15 метров. В этом году она белоснежная. Чистый белый цвет елки символизирует начало светлого и чистого пути, напоминая об обновлении, которое приносят Рождество Христово и Новый год.

В этом году главную елку страны снова установили и украсили за средства меценатов.

Главная новогодняя елка страны

Как сообщал УНИАН, главную елку Украины начали устанавливать 2 декабря на Софийской площади в Киеве. Возле новогодней красавицы установили фотозону с QR-кодами благотворительных фондов и несколько домиков для продажи исключительно сувенирной продукции. Массовых мероприятий, ярмарок или других развлечений на Софийской площади не предусмотрено.

В свою очередь Киевская городская военная администрация сообщила, что Совет обороны города рекомендовал всем субъектам хозяйствования Киева независимо от формы собственности воздержаться от массовых мероприятий на открытых локациях во время новогодних праздников.

Также сообщалось, что главную елку страны начнут демонтировать после 10 января.

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