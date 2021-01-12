Катки продлят работу до 20 января.

В Киеве начали демонтировать три главные городские новогодние локации, но установленные там праздничные елки останутся стоять до 14 января.

Читайте такжеИз-за локдауна: в центре Киева начали демонтаж главной новогодней елки страны (видео)

Об этом в комментарии УНИАН сообщил учредитель проекта Folk Ukraine, организатор новогодних и рождественских праздников в Киеве Игорь Добруцкий.

«Начали демонтаж локаций. Главную новогоднюю елку оставим до 14 января. Традиционно до Старого Нового года будет стоять. Также останутся елки на Контрактовой площади и возле Арки Дружбы народов. Останутся до 14 числа включительно», - сказал Добруцкий.

По его словам, торговые домики на локациях разбирают, поскольку из них выехали арендаторы из-за начала ограничительных мер и пустые они не соответствуют атмосфере и настроению локации, выглядят некрасиво.

«А к елке много людей подходят, поэтому не разбираем ее», - отметил Добруцкий.

Демонтажные работы начали со вчерашнего дня и планируют завершить их к ближайшим выходным. «До субботы надо сделать, чтобы оставить площадь в чистоте и красоте. До субботы постараемся все сделать», - сказал Добруцкий.

Как сообщалось на Facebook-странице проекта Folk Ukraine 5 января, в соответствии с принятым правительством постановлением о локдауне из-за пандемии коронавируса, с 8 января новогодние локации проекта прекращают свою работу.

В свою очередь, в Киевской городской госадминистрации сообщили, что новогодние городские катки будут работать до 20 января.

Новогодние локации в Киеве

В этом году в столице было организовано три главные новогодние локации с елками. Первая локация – на Софийской площади: елка 31 метр и тематика – «Волшебный лес». Впервые организована «Главную елку города Киева» возле Арки Дружбы народов. Там установили елку высотой 20 метров, тематика – «Хрустальный дворец». Третья елка была установлена на Подоле – 18 метров, тематика «Петриковская роспись».

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Инна Андалицкая