По его словам, войску нужны молодые люди, а не 50-летние кадры с хроническими заболеваниями.

Командир штурмового батальона 3 отдельной штурмовой бригады Петр "Ролло" Горбатенко заявил, что время мобилизовать 18-20-летних студентов, а не 50-летних мужчин.

Об этом военный сказал в интервью журналистке Наталье Мосейчук. По его словам, украинскому войску необходима более широкая мобилизация.

"Нужно мобилизовывать, со всем уважением, не старых дедов. Ну, 50-летние - это еще не старые деды... Но когда дело доходит до боевых действий, все они похожи на старых. Почему? У них уже куча хронических заболеваний... Надо мобилизовывать 20-летних, 18-летних. В чем проблема? В том, что это студенты? Ну, и что? Студенты не должны воевать?Должны. Они не подходят? Подходят. Они что не умеют, не готовы, не рождаются для войны? Никто не рожден для войны. Все приобретается. Вопрос в подходе к подготовке", - заявил Горбатенко.

Мобилизация в Украине

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал Валерий Залужный заявил о необходимости расширить категории граждан, которые могут быть призваны на обучение или мобилизацию.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко спрогнозировал, что мобилизация в Украине будет усилена.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что вопрос мобилизации в Украине является сложным, но не настолько катастрофическим, что надо кричать "караул, все пропало".

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