С 1 января Николай Калашник был временно исполняющим обязанности председателя Киевской ОГА.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Николая Калашника председателем Киевской областной государственной администрации. Соответствующий указ №176/2025 обнародован на сайте Офиса президента.

"Назначить Калашника Николая Владимировича председателем Киевской областной государственной администрации", - говорится в документе.

Николай Калашник - что о нем известно

Калашник родился 22 мая 1990 года в г. Киев. В 2013 году окончил Киевский национальный торгово-экономический университет. С 2017 по 2020 годы он занимал должность руководителя аппарата Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации. 2020-2024 - первый заместитель председателя Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации, временно исполняющий обязанности председателя Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации.

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С 13 декабря 2024 года - первый заместитель председателя Киевской областной государственной администрации. После увольнения Руслана Кравченко с должности председателя Киевской ОГА, с 1 января Калашник был временно исполняющим обязанности председателя Киевской ОГА.

13 марта Кабинет министров согласовал его назначение главой Киевской ОГА.

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