Теперь Николаевщина является единственным регионом в "оранжевой" зоне.

Министерство здравоохранения обновило зоны карантина в Украине. Николаевскую область вернули в "оранжевую" зону.

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В области коэффициент выявления новых случаев составляет 20,6% при норме не более 20%.

Еще вчера вся Украина перешла в "желтую" зону карантина.

Теперь Николаевщина является единственным регионом в "оранжевой" зоне.

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Автор: Людмила Жерновская