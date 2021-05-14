В оранжевой зоне действует ряд ограничений / фото УНИАН
Министерство здравоохранения обновило зоны карантина в Украине. Николаевскую область вернули в "оранжевую" зону.
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В области коэффициент выявления новых случаев составляет 20,6% при норме не более 20%.
Еще вчера вся Украина перешла в "желтую" зону карантина.
Теперь Николаевщина является единственным регионом в "оранжевой" зоне.
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