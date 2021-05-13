Ситуация с коронавирусом в стране значительно улучшилась / УНИАН, Чузавков Сергей
Министерство здравоохранения обновило зоны карантина в Украине - теперь все регионы находятся в «желтой» зоне.
Об этом свидетельствуют опубликованные Минздравом обновленные данные.
С сегодняшнего дня в "желтую" из "оранжевой" зоны перевели Николаевскую и Черкасскую области.
скриншот с сайта Минздрава
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