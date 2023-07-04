Судья избрала вражескому информатору меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога / фото depositphotos.com

В Николаеве отдали под суд 45-летнего местного жителя, который пошел на сотрудничество с оккупантами и предоставлял им информацию о возможном расположении ВСУ в городе с расчетом на дальнейшие ракетные удары.

Среди прочего он переслал россиянам координаты жилого дома, где живет его родная сестра, с которой у него перед этим произошел конфликт на бытовой почве, о чем сообщает пресс-служба Центрального районного суда города Николаева.

Мужчина в феврале этого года в одной из антиукраинских групп в мессенджере Telegram начал переписку с лицом, которое предложило ему за деньги предоставлять информацию о перемещении и дислокации подразделений военных в городе, на что тот согласился. Впоследствии предатель направил информацию о местах, где, по его мнению, размещаются подразделения Вооруженных сил Украины, с призывом осуществить туда огневой удар.

Видео дня

В дальнейшем, в аналогичной группе Telegram он согласился предоставлять информацию о расположении предприятий критической, оборонной инфраструктуры и силовых структур. Более того, направил несколько сообщений, в том числе с указанием географических координат, призвав нанести в данную точку ракетный удар.

Как говорится в материалах ходатайства, по присланным координатам находится многоэтажный жилой дом, который никоим образом не используется для военных целей. Правоохранители установили, что в этом доме проживала родная сестра подозреваемого.

На уточняющий вопрос он пояснил, что у него с сестрой был конфликт на бытовой почве, в то же время он не разбирается в географических координатах, а при таком, уверял суд, что имела место случайность.

Читайте также:
Прислуживал оккупантам в Херсоне: в Одессе приговорили предателя к восьми годам тюрьмы
Прислуживал оккупантам в Херсоне: в Одессе приговорили предателя к восьми годам тюрьмы
В Украине на горячем поймали предателя, который готовил подрыв железной дороги (фото)
В Украине "на горячем" поймали предателя, который готовил подрыв железной дороги (фото)
Житель Черкасс за 6 тысяч гривень слил россиянам точные координаты систем ПВО (фото)
Житель Черкасс за 6 тысяч гривень "слил" россиянам точные координаты систем ПВО (фото)
В Украине поймали агентов ФСБ, которые наводили Смерчи и Ураганы на Харьков (фото)
В Украине поймали агентов ФСБ, которые наводили "Смерчи" и "Ураганы" на Харьков (фото)
СБУ задержала предателя, сливавшего информацию об аэродромах на Кировоградщине (фото)
СБУ задержала предателя, "сливавшего" информацию об аэродромах на Кировоградщине (фото)

Свою виновность подозреваемый не признал, однако подтвердил факты переписки с указанными лицами, объясняя, что он не понимал, кто эти лица.

Также он заверил суд, что не имел злого умысла, а свои действия считает шуткой, после чего просил понять его и простить и не избирать меру пресечения, связанную с содержанием под стражей.

После рассмотрения ходатайства стороны обвинения следственный судья Олеся Деминская избрала вражескому информатору меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Предатели в Николаеве - детали

В Николаеве задержали агента ФСБ, который готовил новую воздушную атаку врага по оборонительным заводам и зданию областного управления СБУ. В частности, он "охотился" за точными координатами этих объектов, а также предлагал россиянам "ударить" по ним ракетами "Кинжал".

В случае успешного выполнения заданий ФСБ обещала своему приспешнику "вознаграждение", которое тот надеялся получить на банковскую карточку.