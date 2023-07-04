Свою виновность подозреваемый не признал, а подобные действия считает шуткой.

В Николаеве отдали под суд 45-летнего местного жителя, который пошел на сотрудничество с оккупантами и предоставлял им информацию о возможном расположении ВСУ в городе с расчетом на дальнейшие ракетные удары.

Среди прочего он переслал россиянам координаты жилого дома, где живет его родная сестра, с которой у него перед этим произошел конфликт на бытовой почве, о чем сообщает пресс-служба Центрального районного суда города Николаева.

Мужчина в феврале этого года в одной из антиукраинских групп в мессенджере Telegram начал переписку с лицом, которое предложило ему за деньги предоставлять информацию о перемещении и дислокации подразделений военных в городе, на что тот согласился. Впоследствии предатель направил информацию о местах, где, по его мнению, размещаются подразделения Вооруженных сил Украины, с призывом осуществить туда огневой удар.

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В дальнейшем, в аналогичной группе Telegram он согласился предоставлять информацию о расположении предприятий критической, оборонной инфраструктуры и силовых структур. Более того, направил несколько сообщений, в том числе с указанием географических координат, призвав нанести в данную точку ракетный удар.

Как говорится в материалах ходатайства, по присланным координатам находится многоэтажный жилой дом, который никоим образом не используется для военных целей. Правоохранители установили, что в этом доме проживала родная сестра подозреваемого.

На уточняющий вопрос он пояснил, что у него с сестрой был конфликт на бытовой почве, в то же время он не разбирается в географических координатах, а при таком, уверял суд, что имела место случайность.

Свою виновность подозреваемый не признал, однако подтвердил факты переписки с указанными лицами, объясняя, что он не понимал, кто эти лица.

Также он заверил суд, что не имел злого умысла, а свои действия считает шуткой, после чего просил понять его и простить и не избирать меру пресечения, связанную с содержанием под стражей.

После рассмотрения ходатайства стороны обвинения следственный судья Олеся Деминская избрала вражескому информатору меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Предатели в Николаеве - детали

В Николаеве задержали агента ФСБ, который готовил новую воздушную атаку врага по оборонительным заводам и зданию областного управления СБУ. В частности, он "охотился" за точными координатами этих объектов, а также предлагал россиянам "ударить" по ним ракетами "Кинжал".

В случае успешного выполнения заданий ФСБ обещала своему приспешнику "вознаграждение", которое тот надеялся получить на банковскую карточку.