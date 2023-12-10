За каждое самовольно срубленное хвойное дерево предусмотрен штраф, размер которого зависит от величины и местонахождения елки.

Самовольная вырубка деревьев является правонарушением, караемым законом. Об этом украинцам напомнили в Киевском коммунальном объединении зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений города "Киевзеленстрой".

Там сообщили, что уже начата обработка деревьев в парках, скверах и лесах столицы. Кроме этого, предусмотрены совместные рейдовые мероприятия и патрулирование с привлечением работников государственной экологической инспекции и должностных лиц патрульной полиции.

"За каждое самовольно срубленное хвойное дерево предусмотрен штраф, размер которого зависит от величины и местонахождения зеленого насаждения. В лесах – от 759 до 3432 гривен; в пределах города и других населенных пунктов - от 1152 до 1852 гривен; в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда - от 11495 до 52311 гривен", - напоминают чиновники.

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Новогодние елки - последние новости

На этой неделе в Киеве начали работать елочные ярмарки. Официальные елочные ярмарки будут работать с 4 по 31 декабря, всего планируется открыть 150 локаций.

Ориентировочная стоимость метровой елки будет составлять от 450 гривен, полутораметровой – от 500. В то же время метровую сосну можно будет приобрести за от 300 гривен, а полутораметровую – от 350.

Также УНИАН сообщал о том, сколько стоит новогодняя елка. Сейчас стоимость живых новогодних деревьев примерно на 10% выше, чем в прошлом году.

"Цены не сильно изменились. Сейчас от 1,5 - 2 метра сосна стоит 216 гривен, а ель - 246 гривен. То есть стоимость по сравнению с прошлым годом увеличилась процентов на 10", – рассказали в комментарии УНИАН в Киевском лесном хозяйстве.

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