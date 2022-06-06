По его словам, это уже и его война. И, добавил он, она для него не менее важна.

Решение о предоставлении гражданства Украины российскому оппозиционному журналисту Александру Невзорову наделало много шума в соцсетях - многие были возмущены таким решением нашей власти.

Поэтому Невзорова журналистка Олеся Бацман во время интервью спросила, зачем ему нужно было украинское гражданство.

"Я же занимаюсь информационной войной, и у нас свой информфронт и его законы. У меня есть сумасшедшее личное и абсолютно бескорыстное дьявольское желание остановить войну", - подчеркнул бывший российский журналист-оппозиционер.

По его словам, это уже и его война. И, добавил он, она для него не менее важна.

"Вы воюете за свою свободу, за свою землю, за свое достоинство. Я воюю против режима, который уже уничтожил РФ, доведя ее до точки абсолютного невозврата", - заявил Невзоров.

Он отметил, что важно лишать путинский режим народной поддержки, доносить правду до россиян.

Как сообщал УНИАН, в российских СМИ появилась информация, что Невзоров вместе со своей женой Лидией подал заявку на получение украинского гражданства. Позже сам журналист подтвердил этот факт.

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