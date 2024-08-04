Был поражен не просто аэродром, а склады с оружием.

Точные удары дронов СБУ по аэродрому Морозовск вызвали значительную детонацию, после которой враг потерял много КАБов. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко.

Эксперт подчеркивает, что был поражен не просто аэродром, а склады с оружием, включая КАБы. "КАБы стали настоящим кошмаром для наших бойцов на фронте и гражданских в прифронтовой зоне. Прилеты по аэродрому привели к невиданной детонации. Радиус поражения действительно впечатляет, это видно и на видео с места происшествия, и на спутниковых снимках", - акцентирует экс-нардеп.

Политолог напоминает, что это уже не первая атака дронов СБУ на аэродром в Морозовске. "Удачную атаку беспилотники Службы уже проводили в апреле. И казалось бы, россияне должны были бы быть готовы к подобным атакам. Но нет. Очевидно, что им уже банально не хватает средств ПВО, а те, что есть - украинцы научились обходить. Кроме того, подчиненные Малюка атаковали не одиночными дронами, а роем из десятков (по некоторой информации - более полусотни) БПЛА", - пишет Черненко.

Видео дня

"Замечу, что атака на аэродром была не единственной за ночь. Беспилотники Службы продолжают взрывать нефтебазы и НПЗ. На этот раз поразили нефтебазу "Губкинская" в Белгородской области. Такие удары - детально просчитанная стратегия по разрушению ключевой отрасли страны - бензоколонки. И только усиление этих ударов - путь к перелому в этой войне", - резюмирует экс-нардеп.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ и другие силы обороны разнесли российский аэродром "Морозовск". Это один из ключевых аэродромов россиян, где размещалась вражеская ПВО, авиационная техника и склады с КАБами. Беспилотники СБУ попали в склад авиационных боеприпасов.