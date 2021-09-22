Однако ограничения по времени работы учреждений культуры отсутствуют.

После введения на территории Украины "желтой" зоны эпидопасности учреждения культуры будут работать не только для вакцинированных. В кино и театр в "желтой" зоне будут пускать и при предъявлении отрицательного теста на COVID-19.

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины в Facebook.

"Также временно для беспрепятственного посещения учреждений культуры или любых мероприятий разрешено иметь отрицательный результат ПЦР-тестирования или экспресс-тестирование на антиген. Такой результат действителен 72 часа", - говорится в сообщении.

Кинотеатры, клубы, театры и другие учреждения сферы культуры будут работать и в период карантина, но с соблюдением карантинных требований и ограничений.

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Отдельно, в "желтой" зоне следует обязательно соблюдать масковый режим и физическую дистанцию в 1,5 м.

Вместе с этим запрещается проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 м площади здания или территории, с наполненностью кинозалов или залов и других учреждений культуры более 2/3 мест (при схеме размещения "2 заполненные ряды - 1 пустой") или более 50% мест (при размещении в шахматном порядке).

Ограничения по времени работы учреждений культуры отсутствуют.

Для полноценной работы учреждений культуры также должно быть минимум 80% вакцинированных хотя бы одной дозой работников (или с действительным отрицательным результатом тестов).

Как сообщал УНИАН, с 23 сентября в Украине устанавливается "желтый" уровень эпидопасности. Такое решение приняла 22 сентября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В частности, решено установить "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории всех регионов Украины с 00 ч 00 минут 23 сентября.

По состоянию на 20 сентября в Украине зафиксировано 2 млн 355 тыс. 805 инфицированных COVID-19, выздоровели – 2 млн 233 тыс. 573 человека, летальных случаев – 55 тыс. 056.

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 6 366 925 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 198 661 человек.

Карантин в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко