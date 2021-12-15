Как подобрать правильные подарки на День святого Николая взрослым и детям, чтобы их порадовать и доказать свою любовь – читайте на УНИАН.

День святого Николая всё ближе. В 2021 году праздник выпал на воскресенье (это 19 декабря), так что будет возможность полностью посвятить день своим близким. Порадовать близких милыми презентами – и тут же устроить "тест-драйв", дружно всей семьей перепробовав все подарки на День святого Николая. Заодно устроив шуточный конкурс на "Лучший подарок на День святого Николая 2021".

Впрочем, любой подарок на День святого Николая, который вызывает у любимого человека искреннюю улыбку – уже априори "самый лучший". А сам даритель – самый любимый и заботливый.

Что же подарить на День святого Николая в 2021 году? Как подобрать правильные подарки на День святого Николая взрослым и детям, чтобы их порадовать и доказать свою любовь – читайте на УНИАН.

Что нужно дарить детям на День святого Николая

Конечно, всё зависит от интересов и увлечений ребенка, его возраста и характера. Но есть несколько идей, которыми можно смело воспользоваться при выборе презента:

подарок для маленького гения – конструктор, который можно собирать и вместе с друзьями, и самому, и на пару с родителями, чуть ли не каждый день меняя локации и устраивая во вселенной конструктора самые настоящие, головокружительные баталии;

подарок для геймера на День святого Николая – это может быть новая игра, игровая компьютерная мышка или даже целая приставка;

подарок для зимнего досуга – снежные санки, лыжи или билет на каток в какой-нибудь красивой и модной локации, как вариант – записать ребенка в спортивный кружок, что ориентируется на зимние виды спорта;

подарок для маленького домоседа – если ребенок не слишком общительный и не любит играть во дворе, то стоит подарить ему интересную книгу или красивую личную кружку, мягкий нежный плед или оригинальный ночник;

подарок для юного лидера – настольная игра, чтобы тренировать свои умения и знания, или набор светящегося пластилина – с таким подарком он точно ярко выделится в кругу своих друзей.

Что дарят на День Святого Николая взрослым

Человек – в душе всегда ребенок, неважно сколько ему лет. Всем нам периодически хочется сбросить с плеч груз повседневных "взрослых" проблем – и немного расслабиться. Снова почувствовать себя в сказочном детстве. Ощутить чужую заботу и нежность. И праздник святого Николая 2021 – прекрасная возможность проявить такую заботу по отношению ко своим взрослым друзьям и родным – и получить от них заботу в ответ.

Какие же подарки на День святого Николая лучше дарить взрослым:

конструктор для взрослых – это целый мир, где абсолютно всё подчиняется только вам и вашей фантазии;

плюшевое постельное белье для взрослых – пожалуй, самый нежный подарок на День святого Николая из всех возможных;

домашняя выпечка – сладкие подарки на День святого Николая уже давно стали классикой. А взрослые сладкоежки обожают сладенькое не меньше детворы;

мягкая игрушка или подушка-обнимашка – такой презент навсегда избавит от одиночества;

подарок меломану – почти все любят музыку, весь вопрос – какую именно. Для любителей винтажного джаза подойдет виниловая пластинка, для любителей рока – билет на концерт любимой группы, а портативная колонка или наушники – универсальный подарок, который всегда окажется кстати.

И даже если человек уже вырос из веры в чудеса и в Николая-Чудотворца – это отнюдь не значит, что он не будет в восторге от самого празднования и процесса дарения и получения подарков.

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Поверьте, наборов LEGO® много не бывает, это вам подтвердят двухлетние малыши, учащиеся выпускных классов и взрослые поклонники наборов LEGO.

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Автор: Диана Беловодская