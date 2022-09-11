Коллеги Уолта Диснея заметили, что он бывает на работе в трех разных состояниях и в каждом является как бы другим человеком. Первое состояние его назвали "мечтатель". В нем Дисней имел множество креативных идей и сказочных фантазий, веры и сияния в глазах. Другой его состояние назывался "реалистом" и те, кто встречал такого Уолта, замечали его рациональность, сдержанность, способность трезво планировать и опираться на реальность. Третье состояние Диснея было самым мрачным. Мультипликатор ходил с опущенными глазами, критиковал свои же планы, находил в них слабые места и эта его фигура получила название "критик". К счастью, после этого состояния все начиналось сначала и вскоре коллеги снова видели Уолта-мечтателя.

Первой предпосылкой достижения успеха является именно мечта

Утверждают, что именно эта стратегия помогла Диснею творить гениальную анимацию, героев которой любят даже современные дети. Деятельность целой компании была трансформирована и сотрудников рассадили по разным этажам. На одном этаже можно было мечтать - рисовать на стенах, придумывать и генерировать самые безумные и невыполнимые идеи. На другом этаже мечты нужно было рационально взвешивать и заземлять, превращая в планы. А в полуподвальном помещении работали критики, которые с лупой высматривали погрешности в расчетах реалистов. Позже эту стратегию позаимствовали коучи и нейролингвисты, работавшие с успешными людьми. Назвали стратегию в честь Диснея, и до сих пор ее применяют для эффективного планирования и развития креативности.

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Почему мечтать полезно? Несмотря на важность планирования и анализа, первой предпосылкой достижения успеха является именно мечта. На протяжении лет ученые доказывали пользу умения фантазировать.

Мечты помогают достичь цели. В одном из исследований было обнаружено, что мечты помогают спортсменам улучшить свои результаты. Участников разделили на группы и одной из них нужно было не только играть в гольф, но и представлять весь процесс – движения и меткость ударов. Именно участники этой группы достигли лучших результатов. Исследование доказало, что спортсменам важны не только физические, но и ментальные тренировки.

Мечты успешных людей становятся их целями

Часто мечты успешных людей становятся их целями, которые они систематически прокручивают в голове, визуализируют, чувствуют, слышат. Таким образом реализовать эти цели становится легче и мозг четче понимает, что именно ему нужно достичь и во что именно нужно превратить реальность.

Другие исследователи изучали пианистов. Одна группа играла на пианино, другая лишь представляла этот процесс. При этом новые нейронные связи, которые отвечают за умение играть на пианино, появились и у первых, и у вторых. Это свидетельствует о том, что мечты меняют структуру нашего мозга и готовят нас к тому, чтобы стать реальностью.

Мечты помогают снять стресс. Часто мозг фокусируется на негативных ситуациях, которые забирают все внимание. Человек тянется к негативным новостям, сплетням, замечает лишь неудачи, в конце концов жизнь из полосатой зебры превращается в черного волка в депрессии, и каждый следующий день становится серее предыдущего.

Практики благодарности и визуализации помогают изменить фокус внимания. Благодарность позволяет понять, что жизнь, даже несмотря на войну, наполнена не только негативом, каждому из нас есть за что быть благодарным и каждый имеет что-то, о чем другой может только мечтать. Практики визуализации или мечтания помогут увидеть другую жизнь и поверить в то, что вскоре она станет возможной. Таким образом, можно снять стресс и тревожность и посмотреть на жизнь по-другому.

Мечтатели чаще бывают оптимистами

Мечты развивают креативность и улучшают жизнь. Мечтатели чаще бывают оптимистами. Каждая мечта Уолта Диснея попадала к критику произведением искусства и в конце превращалась в истерзанный фарш. Но она не была утилизирована. Вместе с конструктивной критикой она возвращалась к мечтателю, и тот снова имел множество выходов из ситуации. На каждый пункт, который вызывал сомнение у критика, мечтатель мог найти два варианта выхода из ситуации. Таким образом, стратегия Уолта Диснея не предполагает безвыходных ситуаций.

Эта стратегия может помочь улучшить жизнь каждого. В моменты, когда пессимисты опускают руки, оптимисты начинают генерировать новые идеи и воплощать их в жизнь.

Казалось бы, во время войны мечтать как-то некстати. Война заставляет взрослеть каждого, сталкивает с такой стороной мира, о которой лучше не знать. Мечтатель внутри замирает, а у многих умирает навсегда. Кажется, этому миру больше нельзя доверять, нельзя чувствовать себя здесь защищенным, мечтать не стоит, ведь миллионы мечтаний уже похоронены, зачем создавать новые?

На самом деле мечтать во время войны крайне необходимо. И особенно - учить этому детей, расширять свое и их мировоззрение, ведь именно это является основой для больших мечтаний. Искусству мечтания надо обучать в школе. И учиться должны как дети, так и родители. Ведь предпосылкой нового общества, экономического успеха, системы безопасности, образовательной реформы, архитектурных шедевров, новых законопроектов являются именно мечты. Самые несбыточные и яркие, чем больших масштабов, тем лучше.

Что такое мечты во время войны? Это:

▪️ Источник веры. Нам нужно мечтать о победе и о жизни после войны, о собственных проектах и реализации талантов, о новом мироустройстве, где нам будет безопасно, свободно и комфортно, и о собственном успехе и счастье. Мечты подпитают нашу веру, а вера позволит обрести силы, чтобы подняться. Потому что, как бы банально это не звучало, не важно, сколько раз мы падаем, главное, сколько раз мы поднимаемся.

▪️ Материал для реалиста. Наши мечты в любом случае столкнутся с реальностью. Но если их не будет, реалист не получит ничего, с чем ему нужно будет работать. Мечты, идеи, импульсы, то что зажигает - это и есть начало пути. И даже если кто-то скажет, что мечты несбыточны, нашей работой является продолжать мечтать и продолжать пробовать.

Мечты о победе помогут одолеть темные времена

▪️ Помощь победе. Когда-то свобода была лишь мечтой для украинцев, но она стала реальностью для нас. Когда-то реальность и аналитика военных экспертов говорили нам, что противостоять агрессии России невозможно, ведь враг превосходит нас своей мощью в несколько раз. Но за эти двести дней после широкомасштабного вторжения врагу не удалось реализовать ничего из задуманного. Мечты уже помогли нам изменить реальность, поэтому мечты о победе помогут преодолеть темные времена.

▪️ Быстрее восстановление Украины. Для того, чтобы проекты восстановления начали реализовываться, инвесторы были готовы вкладывать деньги в Украину, мечтателям важно не забывать о том, что они - важная часть общества и их навык крайне необходим уже сейчас. Мечтайте сейчас для того, чтобы завтра увидеть, как мечта осуществляется.

Как начать мечтать? Даже при понимании преимуществ такого навыка его трудно включить в себе автоматически. У нас нет кнопки, которая бы заставляла становиться тем оптимистичным и наивным ребенком, который верит в невозможное. Война активировала у многих страх и неопределенность, мечтать стало почти невозможно.

Но есть несколько советов, которые помогут начать мечтать:

Вспомните себя ребенком и перенеситесь в воспоминания, когда вам казалось, что возможно все. Побудьте в этом состоянии несколько минут и почувствуйте его в теле.

Запишите на листе бумаги свою идеальную жизнь (идеальные отношения, идеальный бизнес, идеальное жилье) и перенеситесь в мир, который вы создали.

Создавайте планы на день и вычеркивайте пункты из списка, это поможет вернуть понимание того, что вы выполняете поставленные цели, даже если они пока маленькие.

Дайте себе время. Выход из состояния замирания, наступившего у большинства после 24 февраля, занимает время. Кому-то понадобился месяц, чтобы начать верить и мечтать. Кому-то нужно больше времени и больше маленьких шагов.

Поощряйте мечты своих детей. Дети более склонны мечтать и крайне важно поддерживать в них это состояние. Именно мечты могут помочь понять, какие таланты спрятаны в ребенке, какой путь выбирает его сердце, до каких высот хочет дотянуться его душа.

Мечтайте с детьми, мечтайте наедине, мечтайте с друзьями и родными, кричите о своих мечтах на все мир или же держите мечту глубоко в себе. Но обязательно мечтайте, ведь мечты созданы из любви и счастливого будущего, мечты приводят нас туда, где нам нужно быть, и они приведут нашу страну в лучшее место, которое она заслуживает.

Лидия Билас, основательница сети образовательных проектов MRIYDIY, соосновательница сети КМДШ