Решение принял глава СБУ.

Руководителя Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Романа Семенченко уволили с должности именно из-за слежки за редакцией "Bihus.Info".

Как сообщили УНИАН источники в СБУ, решение об увольнении Семенченко принял глава Службы Василий Малюк. Он направил представление на президента Украины Владимира Зеленского, впоследствии глава государства подписал соответствующий указ.

"Позиция руководства СБУ четкая - не могут действия отдельных сотрудников бросать тень на Службу, которая столько всего делает во время войны: начиная от подрывов Крымского моста и проведения других уникальных спецопераций до ликвидации военных преступников на территории РФ", - отметили источники.

Они подчеркнули, что "кадры", которые следили за редакцией журналиста Дениса Бигуса, должны понести ответственность. "Как минимум их надо отправить на передовую", - говорится в заявлении.

Что известно о скандале:

Напомним, в январе в сети появилось видео, на котором, как утверждалось, члены команды "Bihus.Info" употребляют запрещенные вещества.

Руководитель проекта Денис Бигус заявил, что на видео действительно есть его коллеги, он пообещал, что все члены команды сдадут тесты на употребление наркотиков. В то же время он подчеркнул, что прослушивание и наблюдение были незаконными.

Впоследствии СБУ объявила о расследовании обстоятельств дела, было открыто уголовное производство согласно ст. 359 Уголовного кодекса Украины (незаконные приобретения, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).

В конце января стало известно, что президент уволил начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Романа Семенченко.

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