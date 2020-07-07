Наводнения на Западной Украине: журналисты рассказали, кто зарабатывает на стихийных бедствиях (видео)

Журналисты узнали, кто зарабатывает на стихийных бедствиях в Закарпатье и когда ждать следующей катастрофы.

Наибольшее наводнение на Западной Украине 98-го года унесло 17 жизней и оставило без жилья 350 тысяч человек. И едва ли не каждый год Карпаты снова заливает, и тоже с человеческими жертвами. По словам экологов – уменьшить последствия катастрофы должны именно деревья, которые массово вывозят из Украины на весь мир.

Журналисты узнали, кто зарабатывает на стихийных бедствиях в Закарпатье и когда ждать на следующую катастрофу. Об этом говорится в сюжете программы "Гроши".

Незаконная вырубка лесов в Карпатах нанесла ущерб Украине более чем на полмиллиарда гривень за последние три года. И это по самым скромным подсчетам: реальные убытки в разы больше.

Недавно компания IKEA попала в скандал, когда экологи в своем исследовании заявили, что для производства свои мебели они используют незаконно вырубленную украинскую древесину.

Экологи рассказывают, что наиболее часто и с крупнейшими нарушения происходят так называемые санитарные рубки: когда в документах указано меньшее количество древесины на определенной площади и эту разницу просто незаконно вырубают.

Таких серых схем существует множество при том, что теневой рынок торговли древесиной в Украине составляет не менее 50%.

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Как сообщал УНИАН, в июне интенсивные осадки привели к масштабным наводнениям в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. Были подтоплены десятки населенных пунктов, сельхозугодий, разрушены дороги и тому подобное. В Ивано-Франковской области погибли три человека.

Правительство выделило на преодоление последствий наводнений на западе Украины 672 млн грн.

США заявили, что выделяют пострадавшим украинским регионам 100 тысяч долларов, Израиль закупил 25 тысяч литров питьевой воды, а Молдова отправила в Черновицкую область фуру с оборудованием и материалами для борьбы с чрезвычайными ситуациями.

Также помощь Украине предоставили Швеция и Италия.

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