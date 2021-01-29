По словам телеведущей, COVID-19 она "привезла из своей командировки в Вашингтон".

Ведущая "1+1" Наталья Мосейчук заболела коронавирусной инфекцией.

Об этом она сообщила в "Праве на власть". По словам телезвезды, она думала отказаться от эфира. Та в результате провела его по видеосвязи.Читайте такжеВ Украине от осложнений COVID-19 умерли уже 22 тысячи человек

"Я подумала, что COVID – это не причина срывать начало нового телевизионного сезона. Поэтому мы продолжаем работать в новой-старой пандемической реальности. Со мной работают только счастливые обладатели и носители антител", – сказала Мосейчук.

По словам телеведущей, COVID-19 она "привезла из своей командировки в Вашингтон".

Командировка Мосейчук в США: что известно

Ведущая ТСН Наталья Мосейчук в прямом эфире рассказала подробности церемонии инаугурации 46-го президента США Джо Байдена.

Выездная студия ТСН расположилась под открытым небом, недалеко от Капитолия - здания Конгресса Соединенных Штатов Америки.

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Автор: Ольга Робейко