Команда ТСН прилетела в США за несколько дней до церемонии.

Сегодня в 19:30 в эфире ТСН зрители «1+1» смогут увидеть выпуск новостей из США. Ведущая ТСН Наталья Мосейчук вживую расскажет подробности церемонии инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. Выездная студия ТСН расположится под открытым небом, неподалеку Капитолия - здания Конгресса Соединенных Штатов Америки.Читайте такжеИнаугурация Джо Байдена: все подробности церемонии (онлайн-трансляция)

В специальном выпуске Наталья Мосейчук в прямом эфире расскажет не только о ходе торжеств, но и о настроениях населения, актуальных событиях и политику нового президента США в отношении Украины. Также во время выпуска будут работать спецкорреспондент ТСН в США Яна Слесарчук и специальный корреспондент новостей Ольга Кошеленко.

Команда ТСН прилетела в США за несколько дней до церемонии и в сюжетах рассказывала зрителям об актуальных событиях накануне торжественных мероприятий.

На своей странице в социальной сети Наталья Мосейчук показала эксклюзивные кадры подготовки к специальному выпуску ТСН и съемок, которые проходили в Вашингтоне на высоте 54 метра над землей.

Ольга Кошеленко в специальном репортаже рассказала о подготовке к инаугурации. Зрители узнали, что церемония не будет похожей на все предыдущие. Из-за пандемии вместо гостей на Национальной аллее будут находиться 200 тысяч флажков. А из-за угрозы возможных беспорядков на улицы столицы вывели более 20 тысяч нацгвардейцев. Больше информации по ссылке.

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Автор: УНИАН