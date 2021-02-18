Отмечается существенное превышение числа умерших над числом новорожденных: на 100 умерших приходится 48 новорожденных.

Численность населения Украины в 2020 году уменьшилась на 314,1 тыс. человек и на 1 января 2021 года составляла 41 млн 588 тыс. человек, сообщила Государственная служба статистики Украины.

Читайте такжеВ Херсоне водитель маршрутки возит школьников-отличников бесплатно

По данным Госстата, в 2020 году в Украине родилось 293 тыс. 457 детей, в то время как годом ранее этот показатель составлял 308 тыс. 817.

За прошлый год была зафиксирована естественная убыль населения – 323 тыс. 378 человека, тогда как в 2019 году естественная убыль составила 272 тыс. 297 человек.

Число приехавших в Украину в 2020 году превысило количество выехавших из страны на 9 тыс. 316 человек. В 2019 году этот показатель составлял 21 тыс. 512 человек.

Также Госстат отмечает существенное превышение числа умерших над числом новорожденных: на 100 умерших приходится 48 новорожденных.

Данные по расчету численности населения охватывают все регионы Украины, кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя.

Данные по естественному и миграционному движению населения сформированы без учета временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, АР Крым и г. Севастополя.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, численность населения Украины в январе-ноябре 2020 года уменьшилась на 272,5 тыс. человек и на 1 декабря прошлого года составляла 41 млн 630 тыс. человек.

Вам может быть интересно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Жирий