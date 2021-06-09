Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь выступил категорически против такой законодательной инициативы.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций рекомендует парламенту принять законопроект, которым предлагается разрешить обучение иностранцев в вузах на русском языке.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании комитета.

Так, члены комитета одобрили рекомендацию парламента принять в первом чтении проект закона "О внесении изменений в закон Украины "О высшем образовании" относительно урегулирования образовательной деятельности в сфере высшего образования для иностранных граждан и лиц без гражданства" (№ 3717).

Документом предусмотрено снять ограничения на обучение, в том числе на русском языке, в вузах для иностранцев.

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Депутат от «Европейской солидарности» Владимир Вятрович оценил это решение как очередную попытку наступления на украинский язык.

«Парламентский комитет по вопросам образования поддержал русификаторский проект 3717. Много говорилось об экономике, инвестициях. Но проект не об этом, и даже не об образовании. Он о языке. Это очередная попытка изменить функционирование украинского как государственного. Теперь не через соответствующий закон, а через закон о высшем образовании», - написал он в Facebook.

В то же время уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь выступил категорически против такой законодательной инициативы.

«Категорически против таких перемен! Официальная позиция доведена всем членам комитета», - написал Креминь в Facebook под соответствующим постом народного депутата от «Голоса» Натальи Пипы, которая также высказалась против принятия законопроекта.

Обучение иностранцев в вузах на русском: что известно

16 сентября 2020 года Верховная Рада не поддержала законопроект, которым планировалось снять ограничения на обучение, в том числе на русском языке, в вузах для иностранцев. За законопроект № 3717 в первом чтении проголосовали лишь 210 народных депутатов.

Депутаты направили законопроект на повторное первое чтение в комитет.

На сегодняшний день законом о высшем образовании предусмотрено, что вуз имеет право принять решение о преподавании одной, нескольких или всех дисциплин, выполнении индивидуальных заданий и проведении контрольных мероприятий на английском языке, обеспечив при этом возможность изучения соответствующих дисциплин на государственном языке.

Отклоненным законопроектом предлагалось установить, что для иностранцев, лиц без гражданства, желающих получать высшее образование за средства физических или юридических лиц, в отдельных группах, состоящих исключительно из иностранных граждан и/или лиц без гражданства, обучение может осуществляться на иностранном языке. При этом высшие учебные заведения должны обеспечивать изучение такими лицами государственного языка.

На заседании ВР ряд депутатов отмечали, что преподавание на английском и украинском в вузах приводит к потере части иностранных студентов из стран СНГ, которые хотят учиться на русском.

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Автор: Надя Пришляк