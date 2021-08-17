Золотого медалиста поздравил министр обороны Андрей Таран.

Министр обороны Украины Андрей Таран поздравил золотого медалиста Жана Беленюка с получением очередного воинского звания "старший лейтенант" и наградил поощрительным знаком отличия Минобороны "Огнестрельное оружие" — пистолетом ПМ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Отмечается, что сегодня, 17 августа, состоялось торжественное собрание армейских чемпионов и призеров в Министерстве обороны.

Жан Беленюк выступает в борьбе греко-римского стиля, он стал единственным украинским спортсменом, кому покорилась высшая награда во время ХХXII летних Олимпийских игр в Токио. Украина впервые с 1996 года получила золотую награду в греко-римской борьбе. Жан Беленюк - четвертый борец в истории Украины с олимпийским "золотом" в этом виде спорта.

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Народный депутат и олимпийский чемпион Жан Беленюк заявил, что на него едва не напали в центре Киева.

По его словам группа молодых людей пыталась его спровоцировать, выкрикивая оскорбительные вещи типа: "черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" и "вали в Африку!".

На инцидент уже отреагировали в "Слуге народа". Также относительно этого высказался президент Владимир Зеленский.

Правоохранители по факту происшествия проводят проверку.

Автор: Татьяна Герасименко