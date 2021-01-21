Татьяна Плачкова вспомнила о дипломатическом сотрудничестве Украины и Греции.

Группа дружбы с Греческой Республикой в Верховной Раде Украины на онлайн-заседании представила новый проект развития международного туризма «Детский уикенд - Мама, папа, я: Украина – Греция».

Об этом в своем Facebook рассказала народный депутат от "Оппозиционной платформы - За життя" Татьяна Плачкова.

“География «Детского уикенда» расширяется. Теперь Украина - Греция. Проект развития международного семейного туризма, который мы нарабатываем с коллегами, будет касаться нескольких стран. На онлайн-заседании группы дружбы ВР с Греческой Республикой представила его средиземноморское направление - "Детский уикенд - Мама, папа, я: Украина – Греция". Мы передадим его нашим греческим партнерам и будем дальше работать, чтобы обеспечить уже практическую реализацию”, - рассказала нардеп.

Татьяна Плачкова добавила, что кроме туризма, депутатская группа в парламенте будет работать над изучением опыта греческих аграриев, в частности по орошению.

"В прошлом году южные регионы Украины понесли значительные убытки из-за страшной засухи. Наиболее пострадала Одесщина. Учитывая, что Греция находится в более засушливой климатической зоне, но сельское хозяйство там выдерживает существующие вызовы, предложила обратиться от нашей группы к греческой стороне, чтобы изучить практику греческих аграриев в обеспечении орошения и предотвращения последствий засухи”, - отметила депутат.

Также в своей заметке Плачкова вспомнила о дипломатическом сотрудничестве Украины и Греции. По мнению нардепа, углубление такого сотрудничества поможет решить проблему 168 украинцев, которые находятся в местах лишения свободы на территории средиземноморской страны.

"Совместно с МИД, Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека и греческой стороной будем работать над решением проблемы 168-ми украинцев, которые находятся в местах несвободы Греции. Консолидируем усилия с дипломатическими учреждениями наших стран, чтобы сделать национально-культурные и торгово-экономические отношения Украины и Греции максимально эффективными и перспективными”, - подытожила Татьяна Плачкова.

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Автор: УНИАН