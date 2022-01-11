Житель Мелитополя серьезно не изменился после подвига, утверждает его подруга.

Житель города Мелитополь – 17-летний Александр Оганьян, который спас пассажиров маршрутки после того, как водителю стало плохо, и машина выехала на встречную полосу, стал народным героем и получил премию ТСН "Ті, що вражають".

После поступка Оганьян особо не изменился, но у него стало больше подписчиков в Instagram, рассказала в сюжете ТСН его подруга Виктория Никольская.

Сам парень говорил, что после инцидента опасался ездить в маршрутках, а теперь, зайдя в этот вид транспорта, постоянно смотрит на водителя.

Парень также сказал, что водитель, которому стало плохо, звонил ему из больницы и поблагодарил за поступок.

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Парню уже пообещали в ГСЧС, что возьмут его на работу после получения среднего образования. Сам народный герой мечтает получить водительское удостоверение.

Напомним, в начале ноября стало известно, что в Мелитополе Александр Оганьян в маршрутке №11 с конца салона прибежал к водителю, которому стало плохо, и вывел маршрутку со встречки на свою полосу. Инцидент произошел на оживленном проспекте.

Парень вызвал скорую помощь и полицейских и вместе с еще несколькими пассажирами маршрутки оказывал помощь водителю.

Позже выяснилось, что Оганьян учился управлять транспортными средствами и является членом мелитопольской организации "Пласт", в которой обучился оказанию помощи людям.

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