Политика закупок группы компаний "Нафтогаз Украины" будет способствовать поставщикам украинских товаров.
Об этом председатель правления "Нафтогаза" Алексей Чернышев заявил во время конференции "Сделано в Украине".
"Мы будем делать все возможно, чтобы развивать производство товаров для нужд группы "Нафтогаз" в Украине. Компании нашей группы получают огромное удовольствие каждый раз, когда через справедливый тендер в системе "Prozorro" побеждает именно украинская компания", – рассказал Чернышев.
Он добавил, что "Нафтогаз" поддерживает изменения в систему закупок, которые будут способствовать развитию украинских производителей.
"Мы делаем все для того, чтобы поддержать украинских производителей. В частности, наши предложения от группы "Нафтогаз" в проект закона, который касается улучшения технологии и системы закупок, также должны привести к определенному учету локализации и роста качества товаров украинского производства, поставляемых "Нафтогазу", – подчеркнул Чернышев.
По данным НАК "Нафтогаз Украины", обнародованными на конференции "Сделано в Украине", уровень проникновения импорта в закупки компаний группы сейчас составляет от 10% до 35%.
Как сообщалось, открывая конференцию "Сделано в Украине", президент Владимир Зеленский объявил о новую государственную экономическую политику, приоритетом которой будет максимальное содействие росту украинского промышленного производства и росту локализации в публичных закупках.