"Нафтогаз" поддерживает изменения в систему закупок, которые будут способствовать развитию украинских производителей.

Политика закупок группы компаний "Нафтогаз Украины" будет способствовать поставщикам украинских товаров.

Об этом председатель правления "Нафтогаза" Алексей Чернышев заявил во время конференции "Сделано в Украине".

"Мы будем делать все возможно, чтобы развивать производство товаров для нужд группы "Нафтогаз" в Украине. Компании нашей группы получают огромное удовольствие каждый раз, когда через справедливый тендер в системе "Prozorro" побеждает именно украинская компания", – рассказал Чернышев.

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Он добавил, что "Нафтогаз" поддерживает изменения в систему закупок, которые будут способствовать развитию украинских производителей.

"Мы делаем все для того, чтобы поддержать украинских производителей. В частности, наши предложения от группы "Нафтогаз" в проект закона, который касается улучшения технологии и системы закупок, также должны привести к определенному учету локализации и роста качества товаров украинского производства, поставляемых "Нафтогазу", – подчеркнул Чернышев.

По данным НАК "Нафтогаз Украины", обнародованными на конференции "Сделано в Украине", уровень проникновения импорта в закупки компаний группы сейчас составляет от 10% до 35%.

Как сообщалось, открывая конференцию "Сделано в Украине", президент Владимир Зеленский объявил о новую государственную экономическую политику, приоритетом которой будет максимальное содействие росту украинского промышленного производства и росту локализации в публичных закупках.